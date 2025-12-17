Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, duftendes Mittagessen und große Freude: Die Wohngemeinschaft des Kinderheims Harkerode in Hettstedt erhielt von Elcowire eine Spende über 3.000 Euro.

Die Firma Elcowire aus Hettstedt spendet für das Kinderheim in Harkerode. Melissa Kommas (li.) und Mario Burghausen (re.) überreichen den Scheck an Yvonne Polarccyk und Torsten Fricke.

Hettstedt/MZ - Melissa Kommas und Mario Burghausen staunen, als Heimleiter Torsten Fricke sie durch die kleine Wohngemeinschaft in der Hettstedter Breitscheidstraße führt. Der Weihnachtsbaum glitzert in der gemütlichen Wohnstube. In der Küche steht Erzieherin Yvonne Polarccyk am Herd und brutzelt Geschnetzeltes und Pilze, damit das Mittagessen fertig ist, wenn die Mädchen und Jungen nach Hause kommen. Die Strukturen sollen möglichst wie in einer Familie sein, erklärt Fricke den Gästen.