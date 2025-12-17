Die Galerie von Sholeh Rahmani ist seit einem Jahr am Dessauer Marktplatz zu finden. Warum ihr Nachhaltigkeit wichtig ist und sie die Freude am Gestalten an andere weitergeben will.

Gemälde, Möbel, Dekoartikel - Wie Sholeh Rahmani im „Baran Art Home“ Kunst für den Alltag schafft

Sholeh Rahmani gestaltet in ihrer Galerie in der Zerbster Straße 16 unter anderem Gemälde mit eingefassten Spiegeln oder Wanduhren.

Dessau/mz. - Eine dieser Lampen habe sie gerade erst an einen Kunden in Manhattan, New York, verkauft, sagt Sholeh Rahmani stolz. Sie deutet auf einen runden weißen Lampenschirm, der im Fenster ihrer Galerie in der Zerbster Straße 16 hängt. Er ist aus Pappmaché gefertigt, wie viele der Einrichtungsgegenstände, die die Künstlerin gestaltet und verkauft.