Das Veranstaltungsmanagement der Stadt Weißenfels verschenkt Weihnachtsbäume. Wann und wo man sich einfinden muss, um einen abzufassen.

Mit etwas Glück und pünktlichem Erscheinen kann man in Weißenfels einen passenden Weihnachtsbaum ergattern - und zwar geschenkt (Symbolfoto)!

Weißenfels/MZ - Gratis Weihnachtsbaum gefällig? Nach Abschluss des diesjährigen Weihnachtsmarkts in Weißenfels (geht bis Sonntag, 21. Dezember) verschenkt die Stadt die Nadelbäume, die zur Dekoration dienen. Am Montag, 22. Dezember, werden die Bäume von 9 bis 11 Uhr am Weihnachtsmarkteingang vor dem Rathaus ausgegeben. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Eislaufbahn des Weihnachtsmarkts bleibt indes noch bis 6. Januar 2026 geöffnet. Öffnungszeiten der Eislaufbahn im Internet: www.eislaufbahn-weissenfels.de