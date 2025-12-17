Silvio Suchy ist zum dritten Mal infolge zum Kreisbrandmeister des Burgenlandkreises gewählt worden.

Der Herr über die Feuerwehren: Welche Einsätze im Umkreis von Weißenfels am schwierigsten waren

Mit seinem eigenen „Kreisbrandmeister-Gefährt“ ist Silvio Suchy schnell zu Einsätzen und Beratungen im gesamten Burgenlandkreis.

Naumburg/Weißenfels/MZ. - Seit zwölf Jahren ist Silvio Suchy Kreisbrandmeister und somit quasi der Herr über die Feuerwehren im Burgenlandkreis. Am 1. Dezember begannen seine nächsten sechs Jahre, denn der 52-Jährige wurde kürzlich vom Kreistag erneut in das Ehrenamt gewählt.