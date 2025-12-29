Die Bauarbeiten beginnen unverzüglich. Einen Tag nachdem Daniel Kemp seine Pläne für das alte Coswiger Schulgebäude verrät, rollen die Bagger. Welche Highlights dort entstehen sollen.

Der Abriss der alten Werkstatt ist voll im Gange. Seit dem 2. Dezember rollen die Bagger.

Coswig/MZ. - Die Bagger rollen seit 2. Dezember. „Es war uns wichtig, den Leuten zu zeigen, dass wir das ernst meinen“, begründet Daniel Kemp, den gewählten Baustart. Nur einen Tag zuvor lädt der Geschäftsführer der Gesellschaft „Visionen leben“ aus Roßlau offen zu einer Vorbaustellenbegehung in die alte Grundschule am Schillerpark und verrät den Gästen Details zum „Treffpunkt alte Schule“.