Privates Feuerwerk zum Jahreswechsel gehört für viele dazu. Am Globus Theißen konnte man sich vorm Verkaufsstart zum Angebot informieren. Warum dennoch ein Verbot gefordert wird.

Damit es Silvester in Zeitz nicht nur knallt: Was man rund um die Böllerei wissen sollte

Alles für das Feuerwerk in Zeitz

Am Globus-Markt wurden Feuerwerkskörper vorgeführt, die man ab 29. Dezember kaufen kann - auch ganz leise. DJ Udo Mugge sorgte für Unterhaltung.

Zeitz/MZ. - Das Interesse an der Vorführung von Feuerwerk, zu der der Globus-Markt Theißen wieder vor dem Verkaufsstart eingeladen hatte, war groß. Und während mancher nur einfach mal schauen wollte, wollten sich die meisten der zahlreichen Gäste darüber in formieren, was sie ab dem 29. Dezember fürs heimische Silvesterfeuerwerk kaufen können.