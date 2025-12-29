Für Vorhaben in den beiden Städtebaufördergebieten in Harzgerode und Alexisbad hat die Stadt Harzgerode jetzt weitere Fördermittel beantragt.

Unter anderem wurden Sicherungsmittel für den Bahnhof in Alexisbad beantragt.

Harzgerode/Alexisbad/MZ. - Alle Jahre wieder, immer zum Ende des Jahres, ist die Städtebauförderung Thema in Harzgerode. Meist in Verbindung mit einem Bewilligungsbescheid. Den gab es diesmal allerdings schon im November: millionenschwer und für Alexisbad. „Und wir wollen in unserer Antragsgeschwindigkeit nicht nachlassen“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise. Denn alle Jahre wieder, immer zum Ende des Jahres, ist auch die Beantragung der Mittel für das Folgejahr Thema.