Die Stadt Harzgerode bekommt sieben Millionen Euro aus der Städtebauförderung. Der größte Teil davon wird für die Sicherung von Bade- und Logierhaus in Alexisbad eingesetzt. Was geplant ist und wann es mit den Bauarbeiten losgeht.

Das Badehaus steht seit Jahrzehnten leer. Es war zuletzt Personalwohnhaus.

Alexisbad/MZ. - Es ist eine immense Summe, die nicht nur im Raum steht, sondern jetzt auch schwarz auf weiß auf dem Papier: Rund sieben Millionen Euro bekommt die Stadt Harzgerode für die städtebauliche Entwicklung. Vor allem ihr Sorgenkind Alexisbad wird davon profitieren.