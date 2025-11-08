weather wolkig
Die Stadt Harzgerode bekommt sieben Millionen Euro aus der Städtebauförderung. Der größte Teil davon wird für die Sicherung von Bade- und Logierhaus in Alexisbad eingesetzt. Was geplant ist und wann es mit den Bauarbeiten losgeht.

Von Susanne Thon 08.11.2025, 11:17
Das Badehaus steht seit Jahrzehnten leer. Es war zuletzt Personalwohnhaus.
Das Badehaus steht seit Jahrzehnten leer. Es war zuletzt Personalwohnhaus. Foto: Thon

Alexisbad/MZ. - Es ist eine immense Summe, die nicht nur im Raum steht, sondern jetzt auch schwarz auf weiß auf dem Papier: Rund sieben Millionen Euro bekommt die Stadt Harzgerode für die städtebauliche Entwicklung. Vor allem ihr Sorgenkind Alexisbad wird davon profitieren.