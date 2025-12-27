Bahn baut bei Wittenberg Lange vom Fernverkehr abgeschnitten: Was die Folgen waren
Monatelang war Wittenberg per Zug nur eingeschränkt erreichbar. Zwischen Berlin und Bitterfeld mussten Gleise erneuert werden. Das gelang pünktlich, machte aber Pendlern zu schaffen. Wie sich das auf die Stadt ausgewirkt hat.
Aktualisiert: 28.12.2025, 12:24
Wittenberg/MZ. - Will die Stadtverwaltung für die Lutherstadt werben – und das tut sie häufig und gerne –, dauert es meist nicht lange, bis die Sprache auf die gute Zuganbindung kommt. Die ist, so der ICE nicht von Böschungsbränden, durch andere Züge blockierte Gleise oder sonstige Erschwernisse verhindert wird, in der Tat hervorragend. Eine Dreiviertelstunde bis Berlin Hauptbahnhof, eine halbe bis Leipzig.