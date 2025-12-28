Sonderausstellung Spengler-Museum Endspurt beim Rätselraten um das Fundstück von Kaltenborn in der Sonderausstellung im Spengler- Museum
Über 4.000 Besucherinnen und Besucher bestaunten bereits die archäologischen Funde aus dem ehemaligen Kloster Kaltenborn bei Emseloh. Sonderausstellung endet am 6. Januar 2026.
28.12.2025, 14:00
Sangerhausen - Mike Leske, Geschäftsführer und Sylvia Meinel, wissenschaftliche Mitarbeitern des Museumsverbundes Erlebniswelt Museen und Monika Frohriep, Leiterin der Spengler-Museums in Sangerhausen freuen sich über eine enorme Resonanz auf die derzeitige Sonderausstellung „Zerstört, vergessen, ausgegraben-das Kloster Kaltenborn bei Emseloh“. Was zieht die Menschen magisch an?