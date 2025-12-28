weather wolkig
Über 4.000 Besucherinnen und Besucher bestaunten bereits die archäologischen Funde aus dem ehemaligen Kloster Kaltenborn bei Emseloh. Sonderausstellung endet am 6. Januar 2026.

Von Steffi Rohland 28.12.2025, 14:00
Hannelore Kruschel rätselt, für was der kleine Keramikgegenstand re.) genutzt worden sein könnte. Bis 6. Januar kann das Rätsel noch gelöst werden. Dann endet die Sonderausstellung im Spengler-Museum in Sangerhausen.
Hannelore Kruschel rätselt, für was der kleine Keramikgegenstand re.) genutzt worden sein könnte. Bis 6. Januar kann das Rätsel noch gelöst werden. Dann endet die Sonderausstellung im Spengler-Museum in Sangerhausen. (Foto: Steffi Rohland)

Sangerhausen - Mike Leske, Geschäftsführer und Sylvia Meinel, wissenschaftliche Mitarbeitern des Museumsverbundes Erlebniswelt Museen und Monika Frohriep, Leiterin der Spengler-Museums in Sangerhausen freuen sich über eine enorme Resonanz auf die derzeitige Sonderausstellung „Zerstört, vergessen, ausgegraben-das Kloster Kaltenborn bei Emseloh“. Was zieht die Menschen magisch an?