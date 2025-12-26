weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Weihnachtsaktion: Lkw-Fahrerin verteilt Geschenke auf der Autobahn

Herz für Brummi-Fahrer Tränen auf den Rastplätzen der A14, A2 und A9 - so kam Weihnachtsaktion von Lkw-Fahrerin an

Die Cörmigker Lkw-Fahrerin Sophie Reher hat über Weihnachten mehr als 200 Geschenke an Lasterfahrer an der Autobahn verteilt, die an Weihnachten nicht zu Hause sein konnten. Wie das bei den Beschenkten ankam.

Aktualisiert: 28.12.2025, 15:50
LKW-Fahrerin Sophie Reher verteilte an Heiligabend auf mehreren Autohöfen entlang der A 14 und auch auf der A 2 und A9 in Sachsen-Anhalt Geschenke an Lasterfahrer.
LKW-Fahrerin Sophie Reher verteilte an Heiligabend auf mehreren Autohöfen entlang der A 14 und auch auf der A 2 und A9 in Sachsen-Anhalt Geschenke an Lasterfahrer. (Foto: Reher)

Könnern/MZ/KT. - Dieses Weihnachtsfest ist für Sophie Reher aus Cörmigk eine ganz besondere Herzensangelegenheit gewesen. Anstatt die Festtage komplett bei der Familie zu verbringen, schrubbte sie ordentlich Kilometer auf der Autobahn.