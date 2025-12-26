Herz für Brummi-Fahrer Tränen auf den Rastplätzen der A14, A2 und A9 - so kam Weihnachtsaktion von Lkw-Fahrerin an

Die Cörmigker Lkw-Fahrerin Sophie Reher hat über Weihnachten mehr als 200 Geschenke an Lasterfahrer an der Autobahn verteilt, die an Weihnachten nicht zu Hause sein konnten. Wie das bei den Beschenkten ankam.