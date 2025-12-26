Herz für Brummi-Fahrer Tränen auf den Rastplätzen der A14, A2 und A9 - so kam Weihnachtsaktion von Lkw-Fahrerin an
Die Cörmigker Lkw-Fahrerin Sophie Reher hat über Weihnachten mehr als 200 Geschenke an Lasterfahrer an der Autobahn verteilt, die an Weihnachten nicht zu Hause sein konnten. Wie das bei den Beschenkten ankam.
Könnern/MZ/KT. - Dieses Weihnachtsfest ist für Sophie Reher aus Cörmigk eine ganz besondere Herzensangelegenheit gewesen. Anstatt die Festtage komplett bei der Familie zu verbringen, schrubbte sie ordentlich Kilometer auf der Autobahn.