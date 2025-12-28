Weißenfels/MZ/ARI - Eine Frau ist am Samstag gegen 14 Uhr in der Tagewerbener Straße in Weißenfels beraubt worden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen zwei Männer Zutritt zum Wohnhaus der Frau, setzten diese unter Druck und griffen sie körperlich an. Eine zuvor geäußerte Geldforderung sei ohne Erfolg geblieben.

Die Täter – ein 71-jähriger und ein 23-jähriger Mann, beides rumänische Staatsangehörige – entwendeten laut Polizei Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro und entfernten sich anschließend zu Fuß vom Tatort in Richtung Märchenbrunnen. Die Geschädigte verständigte die Polizei. Gegen den Jüngeren habe bereits ein Haftbefehl bestanden, heißt es. Nach Entrichtung eines bestimmten Betrags sei der 23-Jährige jedoch entlassen worden. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen.