Fahrer wird von der Zeitzer Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit. Was bisher schon bekannt ist.

Fahrer schwer verletzt nach Kollision mit drei Bäumen und Leitpfosten: Was dabei alles passierte

In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei zu einem schweren Unfall in Zeitz gerufen. .

Zeitz/MZ/and. - In der Nacht zu Sonntag, gegen 1.10 Uhr, kam ein 42-jähriger Fahrzeugführer auf der B180, in Fahrtrichtung Zeitz von der Fahrbahn ab. Das ereignete sich etwa 500 Meter östlich des Krankenhauses Zeitz.

Sein Pkw kollidierte mit drei Bäumen und einem Leitpfosten, heißt es von der Polizei. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr gerettet. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Zeitzer Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug wurde daraufhin abgeschleppt, es entstand Totalschaden. Ob der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, wird das Ergebnis einer Blutentnahme, die im Krankenhaus durchgeführt wurde, zeigen, so die Polizeiinspektion Halle.

Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht mitgeführt wurde. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.