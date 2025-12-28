Beim Fußball-Hallenturnier um den Mitternachtspokal wiederholte der VfB Merseburg seinen Erfolg aus dem Vorjahr. In der Jahrhunderthalle Spergau herrschte tolle Stimmung. Die besten Fotos vom Abend

Wieder ein volles Haus: Mitternachtspokal lockt zahlreiche Fans nach Spergau

Spergau/MZ. - Bei der 24. Auflage um den Mitternachtspokal wurden die Erwartungen überwiegend erfüllt. Vor einer abermals tollen Kulisse – die Traversen waren rappelvoll gefüllt – gab es Favoritensiege wie auch Überraschungen. „Den Termin der Veranstaltung jeweils auf den 27. Dezember zu legen, erwies sich auch in diesem Jahr als ein Volltreffer“, bestätigte Thomas Hähnel vom Veranstalter, den Freizeitkickern Spergau.