In der Nacht zum Sonntag - Einbrecher scheitern an einem Lokal an der Bitterfelder Seepromenade

Die Polizhei bittet um Mithilfe, um die Täter zu finden.

Bitterfeld - Unbekannte Täter haben kurz vor 3 Uhr am Sonntag, 28. Dezember, versucht, gewaltsam in ein an der Seepromenade in Bitterfeld gelegenes Lokal einzudringen. An mehreren Türen wurden frische Beschädigungen festgestellt, ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern geben können, sich mit den Beamten des Revierkommissariats Bitterfeld-Wolfen in Verbindung zu setzen.

Das Kommissariat befindet sich in der Dammstraße 10 und ist telefonisch unter der Telefonnummer 03493/3010 oder per E-Mail unter [email protected] erreichbar.