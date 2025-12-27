Bevor Möbel Kraft in Halle-Peißen bald schließen sollen, hat der Ausverkauf begonnen. Die Resonanz zum Start kurz nach Weihnachten war riesig. Warum manche Kunden lieber doch nicht gekauft haben.

Parken bis auf den Gehweg: Das Interesse am Ausverkauf bei Möbel Kraft in Halle-Peißen war zum Start riesig.

Halle (Saale)/Landsberg/MZ. - Kopfschüttelnd und mit leeren Händen kommt Marita Schrabendorf aus dem Geschäft von Möbel Kraft in Halle-Peißen. „Das glaubt man nicht“, sagt sie und berichtet von endlos scheinenden Schlangen an den Kassen, wie sie sie lange nicht gesehen habe. Hunderte Kunden zog es am Sonnabend in das Möbelhaus, das im Frühjahr schließen soll. Das Unternehmen wirbt mit Rabatten von bis zu 60 Prozent.