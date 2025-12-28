Wieder brennen in Zeitz Mülltonnern, dieses Mal große Rollcontainer. Was die Polizei dazu sagt.

Ermittlungen wegen Brandstiftung in Zeitz-Ost: Polizei sucht Zeugen - wer hat etwas gesehen?

Wieder haben in Zeitz Rollcontainer gebrannt, hier ein Foto eines früheren Feuerwehreinsatzes ebenfalls in Zeitz-Ost. .

Zeitz/MZ/and. - In der Nacht zum Donnerstag kam es laut Polizei im Stadtgebiet von Zeitz zu zwei Brandstiftungen an Abfallbehältern. Gegen 2.50 Uhr wurden in der Anna-Magdalena-Bach-Straße fünf Rollcontainer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1.100 Litern durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Container wurden vollständig zerstört, zudem wurde angrenzendes Buschwerk beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich, so die Polizei, auf etwa 1.500 Euro.

Wer hat von diesen Bränden etwas mitbekommen, jemanden beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 03443/28 22 93 entgegen.

Ein weiterer Brand ereignete sich gegen 3.35 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Dort setzten unbekannte Täter zwei unter einem Baum stehende Rollcontainer in Brand. Auch diese wurden zerstört, zudem wurde ein Baum beschädigt. Der Schaden wird hier auf circa 600 Euro geschätzt. In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und ein etwaiger Tatzusammenhang wird geprüft.