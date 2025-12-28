Die Varroa-Milbe sorgt regelmäßig für ein Massensterben unter Bienen. Der Hobbyimker Pascal Petzold aus dem Saalekreis sorgt deshalb jetzt im Winter vor: mit Säure und neuen Königinnen. Die MZ hat ihn dabei begleitet.

Wie Imker aus dem Saalekreis im Winter gegen die Varroa-Milbe kämpfen

Die Bienen haben jetzt im Winter ihre Aktivität zurückgefahren. Für Imker eine wichtige Zeit, sich um die Gesundheit seiner Tiere zu kümmern und die Varroa-Milbe zu bekämpfen.

Merseburg/MZ. - Pascal Petzold hebt den Deckel des Kunststoffkastens ab. Innen sind die typischen Holzrahmen eines künstlichen Bienenstocks zu erkennen. Doch es regt sich nichts. Stattdessen liegen Hunderte toter Insekten auf dem Boden um die Kiste: Das sei eines seiner beiden Völker, die in diesem Jahr an der Varroa-Milbe zugrunde gegangen sind, erklärt der junge Hobbyimker.