Die Polizei in Dessau-Roßlau hat einen illegalen Böllerhandel gestoppt und über 2.000 pyrotechnische Erzeugnisse sicher gestellt.

Dessau/MZ. - In einer Straße in der Nähe des Dessauer Hauptbahnhofs hat die Polizei am Sonnabend ein größeres Feuerwerkslager mit zum Teil illegaler Pyrotechnik entdeckt. Das hat eine Sprecherin der Polizeidirektion am Sonntag auf MZ-Anfrage bestätigt. Zuvor hatte es den Hinweis eines Zeugen gegeben.

Die Beamten waren gegen 20.50 Uhr zu der Wohnung ausgerückt und hatten dort 2.300 pyrotechnische Erzeugnisse entdeckt, darunter auch so genannte Polenböller. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die drei Tatverdächtigen im Alter von 40 bis 46 Jahren schon angefangen, die Feuerwerkskörper unter der Hand zu verkaufen. Das habe ein Nachbar bemerkt. Der offizielle Böllerverkauf ist erst ab Montag, 29. Dezember, erlaubt.

Gegen das Trio wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Böller wurden sichergestellt. Der Einsatz dauerte bis kurz vor Mitternacht. Die Männer wurden anschließend wieder freigelassen.