Die Braunbären Mette und Bambam treten ihren Winterschlaf im Ascherslebener Zoo später als im vergangenen Jahr an. Was die Gründe sein könnten.

Ascherslebener Bären Mette und Bambam sind mit ihrem Winterschlaf in diesem Jahr spät dran

Lange hat es in diesem Jahr gedauert, doch nun herrscht Schlafenszeit bei den Bären im Zoo Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Im Ascherslebener Zoo ist seit kurzem Ruhe eingekehrt: Die beiden Braunbären Mette und Bambam haben rund um Weihnachten endlich ihren Rückzug in die Winterruhe angetreten. Damit liegen sie in diesem Jahr später als erwartet, denn ihre innere Uhr war lange nicht bereit für die kalte Jahreszeit. Während Bambam bereits im Herbst schlafbereit war und sich viel in die Ruhebereiche zurückzog, blieb Mette noch wach und verhältnismäßig aktiv – und hielt damit auch ihren Gefährten vom endgültigen Einschlafen ab.