In Jessen hat sich mit „Pyro Spektakel“ ein neues Unternehmen gegründet. Warum drei junge Männer aus ihren bisherigen Berufen in ein anderes Metier wechseln möchten.

Martin und Ulrich Lehmann sowie Gino Klick (von links) sind die noch junge Firma „Pyro Spektakel“ in Jessen.

Jessen/MZ. - Im großen Rahmen kennen noch wenige sie. In Insiderkreisen sind sie dagegen schon gut bekannt: Ulrich und Martin Lehmann sowie Gino Klick. Ihr noch junges Startup-Unternehmen gibt es immerhin bereits seit etwas mehr als einem Jahr.

Die gelernten Industriemechaniker, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker und Mechatroniker begeben sich seither auf ein völlig neues Terrain. Der Name ihrer im November 2024 gegründeten Firma deutet es an: „Pyro Spektakel“.

Erste Bewährungsproben bereits bestanden

Ihre ersten Bewährungsproben haen sie schon längst hinter sich. Vorrangig im Jessener Land, aber auch schon darüber hinaus. Und wer sich noch an das Halloween-Feuerwerk am Jessener Edeka-Markt Höhne Ende Oktober erinnert – auch das haben sie als Firma „Pyro Spektakel“ inszeniert.

Noch betreiben die drei jungen Männer – Gründer Ulrich Lehmann ist 29 Jahre alt, Bruder Ulrich 31 und Gino Klick 28 – ihr neues Metier im Nebenerwerb. Doch wenn alles gut geht, wollen sie es auch zu ihrem Hauptberuf entwickeln. „Die Pyrotechnik war schon immer unser Hobby“, erzählt Ulrich Lehmann bei einem Besuch in der MZ-Redaktion.

Von der Idee zum Unternehmen: Wie drei Freunde ihre Leidenschaft für Pyrotechnik zum Beruf machen

„Gino und ich kennen uns schon aus Kindertagen“, berichtet er. So manches Silvesterfeuerwerk unter Freunden haben sie in vergangenen Jahren schon auf die Beine gestellt. „Und so entstand letztlich der Entschluss, unser Hobby zum Beruf zu machen.“

Das Feuerwerk zum Halloweenfest am 31. Oktober am Edeka-Markt in Jessen hat das Team von der jungen Firma Pyrospektakel ausgerichtet. Foto: Klaus Adam

Ulrich und Martin Lehmann, die beide noch in einem Wittenberger Unternehmen arbeiten, haben dann die Ausbildung zum staatlich anerkannten Pyrotechniker absolviert. Wobei Ulrich der Vorreiter war, „und Martin hat dann auch Lust darauf bekommen, die Ausbildung zu machen“, erzählt sein Bruder. Ihr Freund Gino Klick kümmert sich daher weniger um die „knallenden Elemente“, sondern vorrangig um die Licht- und Tontechnik sowie die Programmierung der Feuerwerke.

Feuerwerke für Hochzeiten, Geburtstage und Firmen-Events – individuell geplant und synchronisiert

Sie bieten ihren Kunden die gesamte Bandbreite an Feuerwerken an. Und dies ganzjährig, wie sie sagen. Egal, ob Hochzeitsfeuerwerk mit Herzen oder ganze Worte am Himmel, all das und noch viel mehr ist möglich. Alles auf Wunsch auch mit Musik synchronisiert.

„Wir sprechen alles mit den Kunden ab. Sie sagen ihre Vorstellungen und wir schauen, wie wir sie umsetzen“, so der Firmengründer. Dazu gehört auch, die nötigen Genehmigungen einzuholen.

Erstmals bietet Jessener Startup Pyrotechnik auch im freien Verkauf an

Jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter. Denn erstmals verkaufen sie Silvesterknaller. Und zwar ab 29. Dezember, 6 Uhr, im Geschäft Rosa-Luxemburg-Straße 59, ehemals Thomschke.