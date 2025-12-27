Die Ampelschaltung auf der B6 bei Köthen sorgt für lange Wartezeiten und frustrierte Autofahrer. Die Landesstraßenbaubehörde reagiert auf die Beschwerden.

Die Ampel an der B6 in Köthen West zeigt oft sehr lange "rot" - ist an der Anlage etwas kaputt?

Köthen/MZ. - Über die Ampelschaltung auf der B6 in Höhe der Abfahrt Köthen West wunderte sich im Dezember ein MZ-Leser. Seit mehreren Wochen schon, so sein Eindruck, scheine die Schaltung nicht richtig zu funktionieren. Obwohl kein oder kaum Verkehr sei, müssten Fahrzeuge auf der Bundesstraße auffällig lange warten. Ob dort wieder etwas kaputt sei, wollte der Leser wissen und wandte sich mit seiner Frage an die Köthener MZ. Die Redaktion gab sie prompt weiter an die Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Ost.