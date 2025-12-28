Ein vom Krebs genesener Profi-Kicker aus Aue als Referee, Herbstmeisterschaft der „Knappen“ und eine Abpfiffzeit wie das Jahr der Vereinsgründung - warum sich bei Nebras Schalke-Fanclub-Turnier alle beschenkt fühlen dürfen.

Geschenke am „dritten Feiertag“: Was bei einer Traditionsveranstaltung in Nebra Akteure wie Publikum froh stimmt

Nebra - Für Schalke-„Obersuperriesen“-Fan Jens Trautmann und jeden, der es mit den „Knappen“ hält, lag mit der Tabellenführung der Königsblauen in der 2. Bundesliga schon ein tolles Geschenk auf dem Gabentisch. Dass am zurückliegenden Sonnabend bei dem von dem Nebraer Werbeagentur-Inhaber und seinen Mitstreitern wie stets am „dritten Weihnachtsfeiertag“ veranstalteten Schalke-Fanclub-Gedenkturnier der Abpfiff der letzten Partie exakt um 19.04 Uhr erfolgte – es war für Trautmann, der da natürlich sofort ans Schalke-Gründungsjahr 1904 dachte, die „Kirsche auf der Torte“.