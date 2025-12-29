weather schneeregenschauer
Silvia Ristow erzählt über ihre Wünsche fürs neue Jahr, den Sachsen-Anhalt-Tag im Juni und die Landtagswahl im September. Wie die 63-Jährige auf die Stadtentwicklung blickt.

29.12.2025, 06:06
Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow sieht der Ausrichtung des Sachsen-Anhalt-Tages erwartungsfroh entgegen.
Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow sieht der Ausrichtung des Sachsen-Anhalt-Tages erwartungsfroh entgegen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Im MZ-Jahresinterview blickt Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) unter anderem auf die sich verschlechternde Finanzlage der Stadt, die Kurhaus-Baustelle und den Sachsen-Anhalt-Tag 2026. Außerdem erklärt die 63-Jährige, warum große Bauprojekte der öffentlichen Hand häufig teurer werden und länger dauern als geplant. Das Gespräch mit dem Stadtoberhaupt führte Torsten Adam.