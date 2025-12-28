Feuerwerk aus Jessen „Pyro Spektakel“ – Junges Startup aus Jessen begeistert mit kreativen Shows
In Jessen hat sich mit „Pyro Spektakel“ ein neues Unternehmen gegründet. Warum drei junge Männer aus ihren bisherigen Berufen in ein anderes Metier wechseln möchten.
Aktualisiert: 29.12.2025, 07:06
Jessen/MZ. - Im großen Rahmen kennen noch wenige sie. In Insiderkreisen sind sie dagegen schon gut bekannt: Ulrich und Martin Lehmann sowie Gino Klick. Ihr noch junges Startup-Unternehmen gibt es immerhin bereits seit etwas mehr als einem Jahr.