In Jessen hat sich mit „Pyro Spektakel“ ein neues Unternehmen gegründet. Warum drei junge Männer aus ihren bisherigen Berufen in ein anderes Metier wechseln möchten.

Martin und Ulrich Lehmann sowie Gino Klick (von links) sind die noch junge Firma „Pyro Spektakel“ in Jessen.

Jessen/MZ. - Im großen Rahmen kennen noch wenige sie. In Insiderkreisen sind sie dagegen schon gut bekannt: Ulrich und Martin Lehmann sowie Gino Klick. Ihr noch junges Startup-Unternehmen gibt es immerhin bereits seit etwas mehr als einem Jahr.