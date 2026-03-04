Unternehmer Clemens Ritter von Kempski soll der Fachwerkstadt Stolberg helfen, das denkmalgeschützte frühere Krankenhaus zu retten und wieder zu nutzen. Unter welchen Bedingungen Fördermillionen fließen.

Neuer Plan für Stolberg: Wie Kempski-Gruppe das historische Krankenhaus umgestalten will

Im ehemaligen Stolberger Krankenhaus sollen ein Montantouristisches Zentrum und ein barrierefreies Gemeindezentrum entstehen.

Stolberg/MZ. - Der Gemeinderat Südharz hat jetzt in einem Zug vier Beschlüsse aus den Jahren 2024/25 aufgehoben, mit denen er zwei Strukturwandelprojekten den Weg ebnen wollte: der Errichtung eines Montantouristischen Zentrums und eines Gemeindezentrums in Stolberg. Nun soll das Montantouristische Zentrum im ehemaligen Krankenhaus auf der Thyrahöhe entstehen - samt integriertem Gemeindesaal.