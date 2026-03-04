Strukturwandel im Südharz Neuer Plan für Stolberg: Wie Kempski-Gruppe das historische Krankenhaus umgestalten will
Unternehmer Clemens Ritter von Kempski soll der Fachwerkstadt Stolberg helfen, das denkmalgeschützte frühere Krankenhaus zu retten und wieder zu nutzen. Unter welchen Bedingungen Fördermillionen fließen.
Stolberg/MZ. - Der Gemeinderat Südharz hat jetzt in einem Zug vier Beschlüsse aus den Jahren 2024/25 aufgehoben, mit denen er zwei Strukturwandelprojekten den Weg ebnen wollte: der Errichtung eines Montantouristischen Zentrums und eines Gemeindezentrums in Stolberg. Nun soll das Montantouristische Zentrum im ehemaligen Krankenhaus auf der Thyrahöhe entstehen - samt integriertem Gemeindesaal.