Eigentlich sollte die Spendenaktion nach dem Brand der Awo-Kita „Klettermax“ helfen. Nun wurden die gesammelten Gelder aus der Kantine „Meine Kantine“ gestohlen.

Einbrecher haben in Wittenberg Spendengelder gestohlen, die für die ausgebrannte Kita „Klettermax“ gedacht waren.

Wittenberg/MZ. - Martina Bebert ist fassungslos: Am Mittwoch erst hatte sich die Inhaberin von „Meine Kantinen“ über eine erfolgreiche Spendenaktion für die abgebrannte Kindertagesstätte „Klettermax“ in Wittenberg gefreut. Nun ist das Spendengeld weg.