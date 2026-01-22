Eil
Kita-Brand in Wittenberg Kita „Klettermax“ in Wittenberg: Spendengelder nach Brand gestohlen
Eigentlich sollte die Spendenaktion nach dem Brand der Awo-Kita „Klettermax“ helfen. Nun wurden die gesammelten Gelder aus der Kantine „Meine Kantine“ gestohlen.
Aktualisiert: 22.01.2026, 12:24
Wittenberg/MZ. - Martina Bebert ist fassungslos: Am Mittwoch erst hatte sich die Inhaberin von „Meine Kantinen“ über eine erfolgreiche Spendenaktion für die abgebrannte Kindertagesstätte „Klettermax“ in Wittenberg gefreut. Nun ist das Spendengeld weg.