Aufklärung rund um Anschlag Landesverwaltungsamt prüft Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Oberbürgermeisterin Borris

Bei der Aufklärung rund um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kommen immer mehr Details ans Licht. Jetzt prüft das Landesverwaltungsamt ein Disziplinarverfahren gegen Oberbürgermeisterin Simone Borris. Sie steht nicht allein im Fokus.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 02.09.2025, 15:51
Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteils) wurde nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt bereits im Untersuchungsausschuss des Landtags befragt. Nun prüft das Landesverwaltungsamt ein Verfahren gegen sie.
Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteils) wurde nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt bereits im Untersuchungsausschuss des Landtags befragt. Nun prüft das Landesverwaltungsamt ein Verfahren gegen sie. (picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Halle/Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesverwaltungsamt prüft ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). Das bestätigte die Aufsichtsbehörde auf MZ-Anfrage. „Eine Entscheidung über die Einleitung oder Nichteinleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Frau Oberbürgermeisterin Borris wird nach Auswertung und Prüfung angeforderter Unterlagen“ erfolgen, sagte Denise Vopel, Sprecherin des Landesverwaltungsamts.