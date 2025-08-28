Lange Zeit galten Trabi und Wartung als lästige Relikte der DDR. Heute sind die Fahrzeuge Kult und erzielen auf dem Oldtimer-Markt Rekordpreise. Seltene Modelle wechseln sogar für über 100.000 Euro den Besitzer.

DDR-Klassiker wie der Trabant 601 und der Wartburg 311 haben ihren Wert seit 2018 laut Experten verdoppelt.

Bochum/Erfurt - Nach dem Mauerfall verschwanden Trabant, Wartburg und Co. schnell von den Straßen. Viele Ostdeutsche tauschten die schlichten DDR-Autos mit ihren knatternden Motoren gegen modernere Fahrzeuge aus dem Westen. Doch inzwischen sind die Kult-Fahrzeuge aus der DDR bei Sammlern wieder beliebt.

Lesen Sie auch: Schaffen es die drei Abenteurer aus Mansfeld-Südharz mit dem Trabant über die Rocky Mountains?

Sammler zahlen für einen Trabant 601 im makellosen Originalzustand inzwischen bis zu 7.000 Euro. Für eine Wartburg-353-Limousine in Top-Zustand werden fast 10.000 Euro fällig. In beiden Fällen hat sich der Wert in den vergangenen Jahren verdoppelt.

Seltene DDR-Autos werden für 100.000 Euro gehandelt

Ebenfalls verdoppelt hat sich der Wert des Wartburg 311 in der üblichen Bauform einer viertürigen Limousine. Über 16.000 Euro sind für ein Modell im Top-Zustand möglich. Das äußerst seltene Coupé kann sogar fast 35.000 Euro bringen.

Das Trabant-Treffen in Anklam gibt es seit 30 Jahren. Archivbild: Stefan Sauer/dpa

Noch teurer wird es für Interessenten des EMW 327. Die nur in kleiner Stückzahl gebauten Cabrios und Coupés sind praktisch baugleich mit dem bis 1941 in Eisenach produzierten gleichnamigen Modell von BMW. Für Exemplare im besten Zustand zahlen Sammler laut Classic Data über 100.000 Euro.

Lesen Sie auch: Zweitakter und Oldtimer erobern Mehringen: Bilder vom Kulttreffen auf der Insel

Eine Entwicklung, die selbst Fachleute verblüfft: Der Thüringer Oldtimer-Spezialist Veit Kohl zeigt sich überrascht über den Preisanstieg. Kaum ein anderes Fahrzeug habe in den vergangenen Jahren derart an Wert zugelegt, erklärt der Gutachter für historische Fahrzeuge.

Nach seinen Beobachtungen wechseln die meisten DDR-Autos noch immer in Ostdeutschland den Besitzer. Für Sammler seien Trabant und Wartburg inzwischen Kultobjekte. Besonders gefragt seien Exemplare in möglichst originalem Zustand und am besten mit lückenlos dokumentierter Fahrzeughistorie, betont Kohl.

Auch interessant: Dieser Oldtimer aus Wittenberg zieht in Magdeburg alle Blicke auf sich

Dass sich die Wertsteigerung weiter so fortsetzen wird, glaubt Kohl indes nicht. Einzelne sehr seltene Modelle werden immer hoch gehandelt werden, glaubt der Experte. Für alle anderen gelte: „Es ist wahrscheinlich absehbar, dass wir den Peak erreicht haben, weil wer will das sonst noch kaufen?“

Trabant und Wartburg: Tausende DDR-Fahrzeuge noch zugelassen

Rund 8.900 Fahrzeuge des VEB Automobilwerke Eisenach (meist Wartburg) waren 2024 laut Kraftfahrbundesamt (KBA) noch zugelassen - rund die Hälfte ihrer Besitzer und Besitzerinnen sind älter als 60 Jahre.

An so manchem Fahrzeug aus DDR-Produktion ist noch das Länderkennzeichen „DDR“ zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

„Trabis“ gibt es noch wesentlich mehr: Rund 40.800 Fahrzeuge des VEB Sachsenring waren laut KBA zum selben Zeitpunkt noch auf Deutschlands Straßen unterwegs. Sie erfreuen sich offenbar noch immer großer Beliebtheit in allen Altersstufen.

Mehr als jeder zweite Trabi-Besitzer ist jünger als 60 Jahre. Rund 2.800 von ihnen sind sogar unter 30. Sie wurden also erst geboren, nachdem der letzte Trabant 1991 in Zwickau vom Band gerollt ist.

Auch interessant: Oldtimer-Treffen im Burgenlandkreis Škoda-Fans aus ganz Deutschland in Zeitz: wo es sie zu sehen gibt

Spezielle Oldtimer-Treffen für DDR-Fahrzeuge

Mehrere Oldtimer-Treffen sind auf DDR-Fahrzeuge spezialisiert - darunter das Zwickauer Trabant- und Ostfahrzeugtreffen, das Internationale Ostblock-Fahrzeugtreffen in Pütnitz an der Ostsee, das Trabant-Treffen in Anklam und das Ostmobile-Treffen in Thale im Harz.

Ob Trabant, Wartburg, Simson-Moped oder IFA-Lkw: Die liebevoll aufpolierten Fahrzeuge ziehen auch viele Zuschauer an. Auch manch „DDR“-Länderkennzeichen ist an den Oldtimern noch zu sehen.