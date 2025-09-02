In der Hohepfortestraße in Magdeburg ist ein Pkw an einer roten Ampel auf ein Motorrad aufgefahren. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Pkw kracht an Ampel in Motorrad - Zwei Verletzte nach Unfall in Magdeburg

Bei einem Unfall in der Hohepfortestraße in Magdeburg wurden zwei Menschen verletzt.

Magdeburg. - In der Hohepfortestraße in Magdeburg hat sich Montagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Demnach hielt ein 70-jähriger Motorradfahrer an der Kreuzung zur Peter-Paul-Straße an einer roten Ampel an. Ein 64-Jähriger habe die rote Ampel nicht beachtet und sei mit seinem Pkw auf das stehende Motorrad aufgefahren.

Motorrad- und Autofahrer bei Unfall in Magdeburg verletzt

Durch den Aufprall sei der Motorradfahrer von seiner Maschine gestürzt. Dabei habe sich der Mann verletzt. Auch der Autofahrer sei bei dem Unfall verletzt worden. Beide Männer wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter.

Da nicht auszuschließen war, dass der 64-jährige Pkw-Fahrer bereits vor der Fahrt unter gesundheitlichen Problemen litt, wurde sein Führerschein von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.