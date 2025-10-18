In der ersten Halbzeit sehen die Zuschauer lange ein zerfahrenes Spiel. Nach dem Seitenwechsel wird der HFC aktiver und geht verdient in Führung. Am Ende reicht es aber nicht zum Sieg.

Fatlum Elezi (r.) und der Hallesche FC mussten gegen die VSG Altglienicke lange um den Sieg kämpfen.

Fürstenwalde/MZ - Der Hallesche FC hat beim Wiedersehen mit Ex-Kapitän Jonas Nietfeld einen weiteren wichtigen Sieg in der Fußball-Regionalliga verpasst. Für die Mannschaft von Trainer Robert Schröder reichte es am Samstag bei der VSG Altglienicke am Samstag in Fürstenwalde mit nur zu einem 1:1 (0:0). Fatlum Elezi hatte den HFC nach 69 Minuten in Führung gebracht. Joker Elidon Qenai glich aber noch für die VSG aus.

Im Vergleich zum souveränen Pokalerfolg bei Landesligist Rot-Weiß Kemberg (8:0) veränderte HFC-Trainer Robert Schröder seine Aufstellung auf zwei Positionen: Sven Müller kehrte für Luca Bendel zurück ins Tor, außerdem ersetzte Jan Löhmannsröben Max Kulke. Lucas ehrlich, der in Kemberg mit vier Treffern auf sich aufmerksam machen konnte, feierte sein Startelfdebüt in der Liga.

Die Partie auf dem kleinsten Platz der Liga, der gerade so die Mindestmaße erfüllt begann zerfahren und war von Zweikämpfen geprägt. Die erste größere Chance gehörte dann den Gastgebern nach elf Minuten. Nietfeld war direkt beteiligt. Er spielte einen Doppelpass mit Dominik Schickersinsky, der rechts im Strafraum zum Abschluss kam. HFC-Keeper Sven Müller war aber mit einer Fußabwehr zur Stelle.

Auch in den Folgeminuten hatte die VSG Feldvorteile und konnte sich in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Ein von Nietfgeld geschossener Freistoß aus aussichtsreicher Position landete in der Mauer.

Dann nahm die bisher an Höhepunkten arme Partie plötzlich an Fahrt auf. Müller vertändelte bei einem Ausflug aus dem Tor den Ball an Nietfeld. Der legte auf Mohamed Sylla ab. Dessen Schuss kurz hinter der Mittellinie wurde aber noch geblockt (25.).

Im Gegenzug hatten die Rot-Weißen ihre bis dahin beste Chance. Bei einem Konter passt Ehrlich auf Fabrice Hartmann, dessen Schuss wurde aber noch abgefälscht und ging knapp am Tor vorbei.

Der HFC wurde jetzt gefährlicher: Im Anschluss an eine Ecke köpfte Löhmannsröben zu zentral auf VSG-Keeper Luis Klatte (35.). Kurz darauf vergab Ehrlich die dickste Chance des HFC bisher. Eine Flanke von Marius Hauptmann verpasste er völlig freistehend in der Mitte.

In der zweiten Hälfte gehörte die erste Gelegenheit den Gäste: Ein Schuss von Löhmannsröben streifte nur knapp über das Tor (52.). Die Rot-Weißen drückten nun: Hauptmann spielte sich in den Strafraum, seine Hereingabe wurde aber noch geklärt (56.). Auf der Gegenseite schoss Johannes Manske nur knapp über das Tor (58.).

Das Spiel hatte mehr Tempo als noch in der ersten Halbzeit. Nach 66 Minuten war der HFC ein weiteres Mal gefährlich: Hauptmann eroberte den Ball zurück und flankte scharf aufs Tor. Der Ball wurde aber gerade noch so von Klatte über die Latte gelenkt.

Kurz darauf wurde Löhmannsröben im Strafraum von Sylla zu Fall gebracht. Schiedsrichter Luis Riedel entschied auf Strafstoß. Fatlum Elezi trat an und verwandelte mit einem frechen Lupfer in die Mitte zum 1:0 für den HFC (69.).

Sieben Minuten später dann Durchatmen beim HFC: Schickersinsky war frei durch, wurde aber gerade noch so geblockt. Danach erneut ein Schreckmoment für die Rot-Weißen: Jonas Saliger zielte nur knapp rechts am Tor vorbei (80.).

In der Schlussphase brachte Schröder dann Malek Fakhro und Serhat Polat ins Spiel. Dann stach aber ein Joker auf der Gegenseite: Der eingewechselte Elidon Qenai hämmerte den Ball nach Vorlage von Nietfeld in der 86. Minute in den rechten Torwinkel. Unfassbar: In der Schlussminute wurde ein Schuss von Bocar Baro noch von der Linie geklärt.