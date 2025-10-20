Die Zahl der Zusammenstöße zwischen Tier und Fahrzeugen steigt im Saalekreis – sogar Radfahrer sind betroffen. Die MZ zeigt, welche Strecken am gefährlichsten für Wildunfälle sind.

Wildunfälle im Saalekreis: Wo sind die gefährlichsten Strecken?

Rehe sind vor allem am Übergang zur Dämmerung aktiv.

Merseburg/MZ. - Augen leuchten im Scheinwerferlicht. Zu wenig Zeit zum Bremsen. Ein Zusammenstoß. Immer häufiger kommt es im Saalekreis zu Wildunfällen. Die MZ hat bei der Polizei nachgefragt, woran das liegt und welche Strecken zwischen Wettin und Tollwitz besonders gefährdet sind. Die Antworten zeigen: Selbst Radfahrer sind vor gefährlichen Kollisionen mit der Fauna nicht gefeit.