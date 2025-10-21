HWG und teilAuto vereinbaren Kooperation für zehn neue Carsharing-Standorte in Halle. Insgesamt sind Standorte für 17 Fahrzeuge geplant. E-Auto-Stationen sind in Heide-Nord und Waldstadt Silberhöhe geplant.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Die Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH (HWG) und der Carsharing-Anbieter teilAuto haben eine Kooperation vereinbart. In den kommenden Monaten sollen im HWG-Bestand zehn neue Carsharing-Standorte mit Stellplätzen für 17 Fahrzeuge entstehen, darunter zwölf Elektroautos, teilt die HWG mit.

Zu den geplanten Stationen gehören unter anderem Standorte in der Altstadt, der Südlichen Innenstadt, dem Paulusviertel und der Südstadt. Aus Sicht der HWG sei es von besonderer Bedeutung, dass das teilAuto-Angebot künftig auch Mietern in Heide-Nord und der Waldstadt Silberhöhe zur Verfügung stehe. Damit werde der Zugang zu nachhaltiger Mobilität für weitere Teile der Mieterschaft erleichtert, heißt es in der Mitteilung.

HWG: Beitrag zu moderner und ressourcenschonender Mobilität

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit teilAuto. Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass auch unsere Mieterinnen und Mieter in den Großwohnsiedlungen Carsharing unkompliziert nutzen können“, wird HWG-Geschäftsführerin Simone Danz zitiert. Damit leiste die HWG einen Beitrag zu moderner und ressourcenschonender Mobilität – „direkt vor der Haustür unserer Mieterschaft“.

teilAuto und HWG vereinbarten im Rahmen der Kooperation attraktive Sonderkonditionen. Mieterinnen und Mieter des kommunalen Wohnungsunternehmens profitieren insbesondere von einer deutlich reduzierten Anmeldegebühr und einer vergünstigten Monatsgebühr. Diese Vorteile erleichtern den Einstieg und machen die Nutzung des Angebots besonders attraktiv.

teilAuto: Anreiz für Carsharing macht es erfolgreich

„Carsharing hat sich längst etabliert. Es ist vor allem dann interessant, wenn es leicht zugänglich und wirtschaftlich sinnvoll ist“, wird Jonathan Blume, teilAuto-Regionalleiter Sachsen-Anhalt, zitiert. Mit den neuen Standorten sowie den Sonderkonditionen für HWG-Mieter schaffe man genau diesen zusätzlichen Anreiz.

Die neuen Carsharing-Stationen sollen in den kommenden Monaten schrittweise in Betrieb genommen werden. Zusätzlich zur verkehrsentlastenden Wirkung von Carsharing fährt ein Großteil der Fahrzeuge rein elektrisch und hilft so, die CO₂-Emissionen im Stadtverkehr zu senken.