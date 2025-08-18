weather heiter
  4. „Volley Goats“ ziehen nach Halle: „Wir verlieren ein Aushängeschild“ - Bitterfeld-Wolfen hadert mit Wegzug und Umbenennung der VC-Volleyballer

Der Volleyball-Bundesligist VC Bitterfeld-Wolfen verlässt Bitterfeld-Wolfen gen Halle. Auch im Namen wird der Ort getilgt. Was der Abschied für die Hallenpläne heißt.

Von FRank Czerwonn und Ulf Rostalsky Aktualisiert: 18.08.2025, 12:24
Aus dem VC Bitterfeld-Wolfen werden als Bundesligamannschaft die Cerebricks Volley Goats Mitteldeutschland. Geschäftsführer Lukas Thielemann präsentiert ein Fahrzeug mit dem neuen Mannschaftslogo in Violett und Gelb. (Foto: Thomas Schmidt)

Wolfen/MZ. - Der Kopf einer Ziege, dazu ein Ball und der Schriftzug Volley Goats. Gelb und Violett dominieren. Grün und Weiß fehlen ebenso wie Bitterfeld und Wolfen.