„Volley Goats“ ziehen nach Halle „Wir verlieren ein Aushängeschild“ - Bitterfeld-Wolfen hadert mit Wegzug und Umbenennung der VC-Volleyballer
Der Volleyball-Bundesligist VC Bitterfeld-Wolfen verlässt Bitterfeld-Wolfen gen Halle. Auch im Namen wird der Ort getilgt. Was der Abschied für die Hallenpläne heißt.
Aktualisiert: 18.08.2025, 12:24
Wolfen/MZ. - Der Kopf einer Ziege, dazu ein Ball und der Schriftzug Volley Goats. Gelb und Violett dominieren. Grün und Weiß fehlen ebenso wie Bitterfeld und Wolfen.