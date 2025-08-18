Die Komödie „Romeo und Julia an der Jukebox“ erlebt am Theater Eisleben ihre Uraufführung. Erzählt wird eine Ost-West-Liebesgeschichte, die 1990 auf dem Campingplatz in Seeburg beginnt.

Was aus einer Ost-West-Liebe 1990 auf dem Campingplatz am Süßen See geworden ist

Die alte Jukebox ruft bei Klaus (Oliver Beck) und Jacqueline (Annette Baldin) Erinnerungen an ihre Liebesgeschichte wach.

Eisleben/MZ. - Grandioser Einstand für Frank Martin Widmaier: Mit der gefeierten Premiere der Komödie „Romeo und Julia an der Jukebox“ am Samstagabend auf der Foyerbühne hat der neue Intendant des Eisleber Theaters ein erstes Achtungszeichen gesetzt. Getragen von dem intensiven und berührenden Spiel der beiden Hauptdarsteller Annette Baldin und Oliver Beck bot das Stück großartige Unterhaltung mit Tiefgang – was das Publikum dann auch mit langanhaltendem Beifall würdigte.