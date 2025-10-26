Die Salle Bulls und ihre Fans fieberten über Monate der Einweihung des Eisdoms entgegen. Abseits des Eises klappt alles. Warum der erste Sieg in der modernisierten Heimat aber ausblieb.

Saale Bulls verpassen Sieg zur Eröffnung des Eisdoms: Warum nach der Niederlage gegen die Hannover Indians Frust herrschte

Jesper Akerman (l:9 und die Saale Bulls standen nach dem ersten Spiel im neuen Eisdom mit leeren Händen da.

Halle/MZ - Alles war minutiös geplant. Bei der Eröffnung des Sparkassen-Eisdoms der Saale Bulls stimmte am Samstag jedes Detail. Auf dem Eis wurde symbolisch der Schlüssel zur neuen Heimat des halleschen Eishockey-Oberligisten übergeben, während auf dem riesigen Videowürfel historische Aufnahmen den langen Weg zur neuen Spielstätte zeigten. Vor dem Anbully brachte eine aufwendige Lasershow die Zuschauer zum Staunen – man fühlte sich fast wie bei einer US-Sportveranstaltung, wo alles noch ein Stück größer und spektakulärer wirkt.