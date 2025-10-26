Bürgermeister Olaf Maury wiedergewählt Geringes Wahlinteresse in Schraplau
Knapp 23 Prozent Beteiligung gab es am Sonntag, 26. Oktober, bei der Bürgermeisterwahl in Schraplau. Olaf Maury wurde wiedergewählt. Das war keine Überraschung, denn er war der einzige Kandidat. Eine Stimme reichte also aus.
26.10.2025, 18:57
Schraplau/MZ. - Dass Olaf Maury (parteilos) die Wahl zum Bürgermeister von Schraplau am Sonntag gewinnen würde, stand quasi schon vorher fest. Der 52-jährige Amtsinhaber war der einzige Kandidat. Eine Stimme reichte also für seine Wiederwahl aus.