Bürgermeister Olaf Maury wiedergewählt Geringes Wahlinteresse in Schraplau

Knapp 23 Prozent Beteiligung gab es am Sonntag, 26. Oktober, bei der Bürgermeisterwahl in Schraplau. Olaf Maury wurde wiedergewählt. Das war keine Überraschung, denn er war der einzige Kandidat. Eine Stimme reichte also aus.