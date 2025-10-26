Handball im Burgenlandkreis Viererpack im HCB-„Wohnzimmer“, Frauen weiter ohne Punktverlust
Sporthalle in Plotha ist für die Burgenländer ein gutes Pflaster – alle drei Männerteams und die Regionalliga-Frauen des HCB haben dort am Wochenende ihre Heimspiele gewonnen.
26.10.2025, 18:31
Plotha. - Vier Heimspiele, vier Siege – alle Erwachsenen-Teams des HC Burgenland, die am Wochenende ihre Partien in ihrem „Wohnzimmer“ in Plotha austrugen, holten sich die volle Punktzahl. Lediglich die zweite Frauenmannschaft, die ihre Oberliga-Partie bei der TSG Calbe mit 20:28 verlor, ging leer aus. Die Nachwuchsteams des Clubs waren indes wegen der Ferien spielfrei.