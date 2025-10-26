Sporthalle in Plotha ist für die Burgenländer ein gutes Pflaster – alle drei Männerteams und die Regionalliga-Frauen des HCB haben dort am Wochenende ihre Heimspiele gewonnen.

Thato Weiß, hier im Duell mit Staßfurt, steuerte am Samstagabend vier Treffer zum Heimsieg der Regionalliga-Männer des HCB gegen die Reserve des Bundeslligisten ThSV Eisenach bei und wurde „Man of the Match“.

Plotha. - Vier Heimspiele, vier Siege – alle Erwachsenen-Teams des HC Burgenland, die am Wochenende ihre Partien in ihrem „Wohnzimmer“ in Plotha austrugen, holten sich die volle Punktzahl. Lediglich die zweite Frauenmannschaft, die ihre Oberliga-Partie bei der TSG Calbe mit 20:28 verlor, ging leer aus. Die Nachwuchsteams des Clubs waren indes wegen der Ferien spielfrei.