  4. Handball im Burgenlandkreis: Viererpack im HCB-„Wohnzimmer“, Frauen weiter ohne Punktverlust

Sporthalle in Plotha ist für die Burgenländer ein gutes Pflaster – alle drei Männerteams und die Regionalliga-Frauen des HCB haben dort am Wochenende ihre Heimspiele gewonnen.

Von Torsten Kühl 26.10.2025, 18:31
Thato Weiß, hier im Duell mit Staßfurt, steuerte am Samstagabend vier Treffer zum Heimsieg der Regionalliga-Männer des HCB gegen die Reserve des Bundeslligisten ThSV Eisenach bei und wurde „Man of the Match“. (Foto: Torsten Biel)

Plotha. - Vier Heimspiele, vier Siege – alle Erwachsenen-Teams des HC Burgenland, die am Wochenende ihre Partien in ihrem „Wohnzimmer“ in Plotha austrugen, holten sich die volle Punktzahl. Lediglich die zweite Frauenmannschaft, die ihre Oberliga-Partie bei der TSG Calbe mit 20:28 verlor, ging leer aus. Die Nachwuchsteams des Clubs waren indes wegen der Ferien spielfrei.