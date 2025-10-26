Fußball in Mansfeld-Südharz Der SV Kelbra verteidigt im Spitzenspiel der Landesklasse 6 gegen SV Rot-Weiß Weißenfels die Tabellenführung
Der aktuelle Tabellenführer des Landesklasse 6 ist auch nach dem Spitzenduell gegen SV Rot-Weiß Weißenfels weiter ungeschlagen. Wie das Wetter Einfluss nahm und welcher Kelbraer in neuer Funktion zu finden war.
26.10.2025, 18:07
Kelbra/mz. - Mal Sonne, mal bewölkt und Regen. Dazu noch ein mit Herbstlaub bedeckter Fußballplatz im Stadion „Rote Erde“ in Kelbra und ein kräftiges Lüftchen. Jacke und Mütze waren für die Fans am Samstagnachmittag angesagt, als der SV Kelbra auf SV Rot-Weiß Weißenfels traf.