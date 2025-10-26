Der aktuelle Tabellenführer des Landesklasse 6 ist auch nach dem Spitzenduell gegen SV Rot-Weiß Weißenfels weiter ungeschlagen. Wie das Wetter Einfluss nahm und welcher Kelbraer in neuer Funktion zu finden war.

Der SV Kelbra verteidigt im Spitzenspiel der Landesklasse 6 gegen SV Rot-Weiß Weißenfels die Tabellenführung

Per Jubelsprung in die Arme von Illya Nosov feierte Luca Matschulat seinen Treffer zum 3:0 für Kelbra gegen Rot-Weiß Weißenfels.

Kelbra/mz. - Mal Sonne, mal bewölkt und Regen. Dazu noch ein mit Herbstlaub bedeckter Fußballplatz im Stadion „Rote Erde“ in Kelbra und ein kräftiges Lüftchen. Jacke und Mütze waren für die Fans am Samstagnachmittag angesagt, als der SV Kelbra auf SV Rot-Weiß Weißenfels traf.