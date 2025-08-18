Auf einen Storch in Bad Dürrenberg ist offenbar geschossen worden. Doch nicht nur wegen dieses Einzelfalls machen sich die Vogelschützer Sorgen um die Tiere.

Storch stirbt nach Schuss – Warum Vogelschützer nicht nur deshalb in Sorge sind

Am 7. August fand Karsten Peterlein den verletzten Storch in Balditz, ließ ihn noch am selben Tag in Leipzig untersuchen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Ein schwacher Jungstorch, der sich nicht auf den Beinen halten kann und auch nicht wegfliegt, sobald man sich nähert. Aufgefunden in der Nähe des Storchenhorsts im Bad Dürrenberger Ortsteil Balditz, wo im letzten Jahr mehrere junge Weißstörche nachweislich an Gummibändern im Magen verendeten.