Monatelang suchte die Polizei nach einer verschwundenen Frau aus dem Saalekreis. Nun herrscht traurige Gewissheit: Bei einer Leiche, die in einem Bachlauf entdeckt wurde, handelt es sich um die Vermisste.

Die Polizei suchte seit Mai nach einer 63-Jährigen aus dem Saalekreis.

Schafstädt. – Die seit Mai vermisste Ilona O. aus Schafstädt ist tot. Die 63-Jährige wurde bereits am 7. August in einem Bachlauf zwischen Klobikau und Oberklobikau aufgefunden.

Todesfall Schafstädt: Fund im Bachlauf zwischen Klobikau und Oberklobikau

Wie die Polizeiinspektion Halle jetzt mitteilte, entdeckten Passanten an jenem Donnerstag vor zwei Wochen gegen 13 Uhr die leblose Person im Bereich zwischen Klobikau und Oberklobikau in Richtung Wünsch.

Nach abschließenden rechtsmedizinischen Untersuchungen durch das Institut für Rechtsmedizin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg konnte die Identität zweifelsfrei festgestellt werden: Es handelt sich um die seit dem 11. Mai vermisste Ilona O. aus Schafstädt.

Polizeiinspektion Halle: Kein Fremdverschulden – Spuren und Sichtungen bei Oberklobikau

Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler aus. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Frau bereits seit mehreren Monaten verstorben, heißt es in der Mitteilung. Die Angehörigen wurden bereits informiert.

Der Fundort liegt genau in jenem Gebiet, in dem die Polizei die Vermisste bereits vermutet hatte. Schon einen Tag nach ihrem Verschwinden war eine Frau, auf die ihre Beschreibung zutraf, südlich von Oberklobikau an einem Wanderweg gesehen worden. Der auffällige lange Wanderstock, den sie bei sich getragen haben soll, wurde wenig später in einem Waldstück am Weinberg gefunden.

Geiseltalsee und Kripo live suchten nach Hinweisen

Weitere mysteriöse Hinweise führten die Ermittler in den folgenden Wochen immer wieder in die Gegend rund um den Geiseltalsee. Sogar die MDR-Sendung „Kripo live“ hatte sich im Juni des Falls angenommen.