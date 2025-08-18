Noch immer gilt in Dessau-Roßlau die Allgemeinverfügung, wonach das Rasensprengen zwischen 10 und 18 Uhr nicht erlaubt ist. Doch nicht alle Eventualitäten sind geregelt. Darf man trotzdem sein Auto oder die Toreinfahrt mit dem Gartenschlauch abspritzen? Was sagt die Stadtverwaltung?

Aufregung um Gartenschlauch: Rasensprengen zwischen 10 und 18 nicht erlaubt, aber Autowaschen schon?

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Sonne brennt, das Thermometer hat wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Und nach wie vor gilt in der Doppelstadt die Allgemeinverfügung zum Verbot der Wasserentnahme von Grund- und Oberflächenwasser. Zwischen 10 und 18 Uhr haben Sprenger nicht zu laufen, soll der Garten nicht gewässert werden.