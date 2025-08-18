Feuerwehr im Einsatz Waldbrand im Harz: Flammen lodern zwischen Westerhausen und Harsleben
In der Nacht zum Montag (18. August) haben in einem Waldstück im Harz zwischen Westerhausen und Harsleben rund 750 Quadratmeter Vegetationsfläche gebrannt.
Vergleichsweise kalt und obendrein feucht vom Tau: Die Rahmenbedingungen in der Nacht zum Montag, 18. August, waren keineswegs so, dass sich ein Waldbrand selbst entzünden konnte. Trotzdem mussten die Feuerwehren zwischen Harsleben und Westerhausen im Harzkreis ausrücken, um lodernde Flammen zu löschen.