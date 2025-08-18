In der Nacht zum Montag (18. August) haben in einem Waldstück im Harz zwischen Westerhausen und Harsleben rund 750 Quadratmeter Vegetationsfläche gebrannt.

Kameraden der Feuerwehren Harsleben und Westerhausen löschen in der Nacht zum Montag, 18. August, einen Waldbrand zwischen den beiden Orten.

Vergleichsweise kalt und obendrein feucht vom Tau: Die Rahmenbedingungen in der Nacht zum Montag, 18. August, waren keineswegs so, dass sich ein Waldbrand selbst entzünden konnte. Trotzdem mussten die Feuerwehren zwischen Harsleben und Westerhausen im Harzkreis ausrücken, um lodernde Flammen zu löschen.