Bekommt Achmed Großer zu viel Gehalt? Am persönlichen Referenten des Oberbürgermeisters gibt es Kritik.

Zu viel Gehalt und kein Führungszeugnis? Kritik an OB-Referent Achmed Großer in Halle

Alexander Vogt und sein Wahlkampfmanager Achmed Großer (links) beim Betreten des Festsaals im Stadthaus am Wahlabend.

Halle (Saale)/MZ. - Die Kritik an Achmed Großer, dem persönlichen Referenten von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos), hält an. Einige Stadträte bemängeln, dass er seit Monaten kein polizeiliches Führungszeugnis vorlege, obwohl das eigentlich bei seiner Einstellung hätte vorliegen müssen. Obendrein fehlen wohl nach wie vor Zeugnisse. Der 54-Jährige soll deshalb zu Unrecht zu viel Gehalt bekommen. Großer selbst widerspricht den Vorwürfen.