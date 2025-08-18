weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Die Feuer-Karte von Merseburg: Ist das die Spur des Feuerteufels von Merseburg? MZ zeigt, wo es überall gebrannt hat

In den vergangenen Wochen hat es in Merseburg unzählige Male gebrannt – die MZ zeigt, wann und wo. Die Stadt Merseburg hatte 1.000 Euro Belohnung ausgelobt. Hat es Hinweise gegeben?

Von Undine Freyberg und Marvin Matzulla 18.08.2025, 22:03
Ein Fahrzeug der Merseburger Feuerwehr - unzählige Male mussten die Kamerade ausrücken. (Foto: Undine Freyberg)

Merseburg/MZ. - Am 28. Juli ging es los. Seit diesem Tag haben unzählige Brände die Feuerwehr Merseburg in Atem gehalten. Die Grafik zeigt, an welchen Tagen es Feuerwehreinsätze gegeben hat und wie nah sich die Brandorte oft waren.