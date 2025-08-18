Noch ist das mexikanische Badeparadies in Halles Süden geöffnet, doch ab 15. September bleibt das Bad für rund drei Monate geschlossen. Was in dieser Zeit dort passiert.

Begutachten die neuen Rutschen für das Maya mare: Betriebsleiter Thomas Hampel (l.) und Melanie Heinrichs, Kaufmännische Leiterin

Halle (Saale)/MZ. - Fans des Spaßbades Maya mare sollten die verbleibende Zeit nutzen: Nur noch bis zum 14. September ist das mexikanische Badeparadies im halleschen Süden für Besucher geöffnet. Danach bleibt das Bad für rund drei Monate geschlossen.