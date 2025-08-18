In Trebbichau an der Fuhne werden derzeit zwei große Zisternen gebaut. Das Projekt kostet rund 231.000 Euro, ein Großteil stammt aus Fördermitteln. Warum die Investition so wichtig ist.

Eine Aufnahme aus der vergangenen Woche. Inzwischen ist die Grube weiter verfüllt worden.

Trebbichau a. D. F./MZ. - Wer in letzter Zeit von Glauzig aus nach Trebbichau an der Fuhne gefahren ist, wird die Baustelle am Ortseingang von Trebbichau auf der linken Seite sicherlich bemerkt haben: In einer Baugrube wurden zwei große schwarze Tanks versenkt. Hier lässt die Stadt Südliches Anhalt eine neue Löschwasserzisterne bauen.