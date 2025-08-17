In einer Welt aus vergangenen Zeiten leckeren Kuchen genießen und dabei Antikwaren entdecken, das ist das Konzept von Familie Sander. Wie sich die Familie ihren Traum erfüllte.

Neues Café eröffnet: Wo man erst schlemmt und dann in Vintage-Schätzen stöbert

Susann Sander (3.v.r.) freute sich zur Eröffnung ihres Trödelcafés über viele Gäste im umgebauten Kuhstall in Vitzenburg.

Vitzenburg/MZ. - Das Ehepaar Sander hat sich einen Traum erfüllt. In der Scheune der Familie in der Parkstraße in Vitzenburg, einem ehemaligen Kuhstall, eröffnete vergangenen Sonnabend erstmals ihr Trödelcafé.