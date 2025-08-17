weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Café in Vitzenburg neu eröffnet: Warum es so besonders ist

in Vitzenburg Neues Café eröffnet: Wo man erst schlemmt und dann in Vintage-Schätzen stöbert

In einer Welt aus vergangenen Zeiten leckeren Kuchen genießen und dabei Antikwaren entdecken, das ist das Konzept von Familie Sander. Wie sich die Familie ihren Traum erfüllte.

Von Diana Dünschel Aktualisiert: 18.08.2025, 14:04
Susann Sander (3.v.r.) freute sich zur Eröffnung ihres Trödelcafés über viele Gäste im umgebauten Kuhstall in Vitzenburg.
Susann Sander (3.v.r.) freute sich zur Eröffnung ihres Trödelcafés über viele Gäste im umgebauten Kuhstall in Vitzenburg. (Foto: Diana Dünschel)

Vitzenburg/MZ. - Das Ehepaar Sander hat sich einen Traum erfüllt. In der Scheune der Familie in der Parkstraße in Vitzenburg, einem ehemaligen Kuhstall, eröffnete vergangenen Sonnabend erstmals ihr Trödelcafé.