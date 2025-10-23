weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Ehrung für Engagement: Halles Stimme für Vielfalt: Warum sich Elke Prinz seit Jahrzehnten für queere Menschen einsetzt

Ehrung für Engagement Halles Stimme für Vielfalt: Warum sich Elke Prinz seit Jahrzehnten für queere Menschen einsetzt

Elke Prinz wurde jüngst vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Wie eine Hallenserin zur Stimme für queere und Frauenrechte wurde – und warum sie nicht aufhört zu kämpfen.

Von Isabell Sparfeld 23.10.2025, 06:00
Elke Prinz aus Halle wurde mit dem Verdienstorden ausgezeichnet.
Elke Prinz aus Halle wurde mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/ MZ. - Zu Tränen gerührt steht Elke Prinz im Kleinen Saal des Stadthauses, in dem sich Bekannte und Wegbegleiterinnen vor allem aus einem Grund versammelt haben: um Danke zu sagen. Denn die Hallenserin engagiert sich seit Jahrzehnten und wurde dafür vor Kurzem mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik ausgezeichnet.