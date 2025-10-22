weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. HFC gegen Lok Leipzig: Würde Fatlum Elezi in der Regionalliga wieder lupfen?

Spielmacher hat überragende Quote Lässige Elfmeter beim Halleschen FC: Würde Elezi auch gegen Lok Leipzig lupfen?

Fatlum Elezi hat zwei Elfmeter in dieser Saison verwandelt - beide als Lupfer in die Tormitte. Wie der HFC-Mittelfeldspieler seine Strategie erklärt.

Aktualisiert: 22.10.2025, 16:46
Fatlum Elezi nach seinem Elfmetertor gegen Altglienicke
Fatlum Elezi nach seinem Elfmetertor gegen Altglienicke (Foto: Feineis)

Halle/MZ/TG. - Als Daniel Meyer im Sommer Fatlum Elezi in die Welt des Halleschen FC einführte, bezeichnete der Sportchef des Fußball-Regionalligisten den von den Sportfreunden Lotte gekommenen Mittelfeldspieler als „angst- und druckbefreit“. Markige Worte, die der 27-Jährige vor allem immer dann mit Leben erfüllt, wenn er am Elfmeterpunkt steht.